La Juventus vuol fare piazza pulita degli ex Fiorentina: Vlahovic verso la Turchia, Gonzalez potrebbe ritrovare Kayode

La Gazzetta Dello Sport prova a far chiarezza in casa Juventus. Il club bianconero ha intenzione infatti di fare cassa monetizzando al meglio gli addii di Dusan Vlahovic, Nico Gonzalez e Douglas Luiz. Due di questi erano arrivati a Torino dalla Fiorentina.

Vlahovic deprezzato

Vlahovic, che nei mesi scorsi aveva interrotto le contrattazioni per il rinnovo con l’ex bianconero Giuntoli, potrebbe cedere al pressing del Fenerbahçe. Una trentina di milioni alla Juventus per il cartellino e un ingaggio in doppia cifra per il numero nove. Alla Continassa proveranno a spuntarne 35, quando ne avevano sborsati circa il doppio a Commisso.

Anche Gonzalez al passo d'addio

Nicolas Gonzalez è arrivato la scorsa estate per 33 milioni tra prestito e riscatto dalla Fiorentina. Adesso i bianconeri potrebbero accontentarsi di meno, intorno ai 26-27 milioni. Oltre ai soliti turchi, ma in questo caso i rivali del Galatasaray, qualche pensiero a Nico lo fanno in Inghilterra: Brentford e West Ham. Dalle Bees ritroverebbe Kayode, ceduto a titolo definitivo al club di Londra.