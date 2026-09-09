Bressan: "Alla Fiorentina manca un'anima, l'addio di Grosso mi è sembrato inevitabile"

Mauro Bressan, ex calciatore tra le altre di Fiorentina e Venezia, ha presentato la sfida tra le due squadre che aprirà la 4^ giornata di Serie A durante il Pentasport di Radio Bruno. Ecco il suo pensiero sui viola: “Tanti cambiamenti, tanti buoni giocatori arrivati, ma c’è stata la difficoltà di Grosso nel far diventare questi giocatori una squadra".

Con Vanoli serve un cambio di rotta

L'ex centrocampista ha poi proseguito: “Mi sembra che manchi una struttura e un’anima. Adesso che è arrivato Vanoli, dovrà essere capace di dare un’anima a questa squadra, anche se manca un po’ di esperienza a questa rosa, che è molto giovane. Tanti giocatori sono arrivati a ridosso della partita con il Torino”.

Giusto cambiare guida tecnica

In chiusura: "L’addio di Grosso mi è sembrato inevitabile dopo le tre partite molto deludenti e dopo che, anche con l’arrivo dei tanto attesi esterni, le cose non sono cambiate. Vanoli dovrà metterci tutto il suo carattere, la sua esperienza per dare anima e personalità a questa squadra, soprattutto visto che in campo mancano questi tipi di elementi”.