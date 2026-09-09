Pistocchi: "Grazie a Paratici la Fiorentina spenderà più di dieci milioni per due allenatori nei prossimi tre anni"

Non si è risparmiato il giornalista Maurizio Pistocchi, che su X ha ripercorso le ultime vicende di casa Fiorentina criticando aspramente l'operato del club viola:

Breve storia triste

"Breve storia triste - si legge - Novembre 2025. Con la Fiorentina desolatamente ultima, la proprietà decide di cambiare allenatore e il nome che viene proposto al ds, già a libro paga, Fabio Paratici, che lavora ancora per il Tottenham, è quello di Paolo Vanoli. Paratici approva, Vanoli diventa così allenatore della Viola. Aprile 2026. Alla vigilia del match decisivo per la matematica salvezza con il Lecce, Paratici avvisa Vanoli che a breve avranno un incontro per disegnare la squadra 2026/27. Lecce-Fiorentina finisce 1-1, la Fiorentina rimane in Serie A, ma l’incontro tra Paratici e Vanoli slitta a data da destinarsi.

Dieci milioni per due allenatori

Giugno 2026. Finalmente Paratici incontra Vanoli e gli comunica che il progetto per la prossima stagione è cambiato e per lui non c’è più posto: arriva Fabio Grosso. Settembre 2026. Dopo aver rifatto la squadra, investito 156 milioni di euro sul mercato e incassato tre sconfitte nelle prime tre giornate, due casalinghe contro Frosinone e Torino, Paratici esonera Grosso, a libro paga sino al 30 giugno 2028 a 1,2 milioni, e richiama Vanoli, contratto biennale da 1,4 milioni. In totale, la Viola grazie a Paratici spenderà nei prossimi tre anni più di 10 milioni per i due allenatori".