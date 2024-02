UFFICIALE: Belotti è della Fiorentina. E oggi comincia a lavorare con Italiano

La Fiorentina ha comunicato ufficialmente di aver acquisito, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Belotti dalla Roma.

La sua carriera

Belotti, nato a Calcinate il 20 dicembre del 1993, in Serie A, oltre a quella della Roma, ha indossato anche le maglie del Palermo e del Torino realizzando più di 100 gol nella massima serie. Il nuovo attaccante della Fiorentina ha collezionato anche 44 presenze con la Nazionale maggiore italiana segnando 12 gol, Nazionale con cui si è laureato Campione d’Europa nel 2021.

E oggi si comincia

Il giocatore è arrivato ieri sera in città e oggi comincerà a lavorare con Italiano. Verrà convocato subito per la trasferta di Lecce della squadra in programma domani.