Quei problemi fisici che hanno frenato il terzo colpo dal Monza in pochi mesi

Si registra un passo indietro nella trattativa tra Fiorentina e Monza per Warren Bondo, centrocampista dei brianzoli classe 2003 che Palladino aveva chiesto alla società viola per il mercato di gennaio. Dopo i colpi Colpani e Pablo Marì, quello del francese poteva essere il terzo colpo sull'asse Fiorentina-Monza in pochi mesi, ma qualche dettaglio non da poco ha frenato il tutto.

Il club brianzolo chiedeva circa 12 milioni per lui, ma la società viola ne aveva offerti appena 7. La distanza era importante tra le parti, ma l'infortunio del giocatore ha raffreddato ulteriormente la pista. Le incerte condizioni fisiche hanno convinto la società gigliata a guardare altrove e ora gli occhi sono su Nicolò Fagioli. Lo scrive il Corriere dello Sport.