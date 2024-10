Entrato in campo e nell'azione del vantaggio, Yacine Adli ha parlato così al media ufficiale della Fiorentina:

"E’ stata una partita tosta, il Genoa ha dato tutto e abbiamo faticato nel primo tempo a trovare occasioni, poi ci siamo riusciti con pazienza. Siamo davvero felici di averla portata a casa. Sapevamo che tipo di partita ci aspettava, in questo momento abbiamo uno spirito di squadra che è veramente top, non dobbiamo mollare niente. Non dobbiamo sopravvalutarci ma insistere e lavorare forte come facciamo ogni giorno.

Il mio ingresso? Questo è lo spirito della squadra, chi gioca meno contribuisce allo stesso obiettivo. Ho cercato di applicare quello che mi aveva chiesto il mister, cerco di fare la differenza con la mia qualità. Oggi ci siamo riusciti e siamo contenti. Piedi per terra? Dobbiamo azzerare sempre quello che abbiamo appena fatto, passa tutto da come lavoriamo ogni giorno. Dobbiamo lavorare forte, non c’è segreto. Per rimanere in alto in questo campionato serve tanto da parte di tutti".