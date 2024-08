Sulle pagine del Corriere Fiorentino, spazio viola a pagina 13 in taglio alto: “La lista Palladino” e in sommario: “'La società mi aiuti', così il mister viola ha chiesto rinforzi: la priorità è un difensore. Last minute può arrivare anche Kostic". In taglio basso: “Stallo con la Juve, Nico in campo domani?” e in sommario: “I club trattano, la Fiorentina non ha fretta. E ora potrebbe far giocare il 10”.