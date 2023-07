Anticipata la prima amichevole della Fiorentina al Viola Park prevista per domani: ecco il nuovo orario

Al quarto giorno di ritiro estivo al Viola Park, domani, arriverà anche il primo vero test sul campo per la Fiorentina, che affronterà nella sfida in famiglia la primavera di mister Galloppa. La partita, inizialmente programmata per le ore 20:00, è stata anticipata alle 19:00, con calcio d'inizio sempre al Viola Park.

La partita sarà visibili sui canali ufficiali della società viola, ma Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta possibilità di seguire anche la diretta testuale commentando con noi la gara.