DIRETTA VIDEO - Il Salotto del Calcio in onda: segnali di ripresa, ma altri due punti buttati. E dal mercato...

Questa sera torna in onda alle ore 21:00 su TVL Toscana, Canale 14, Il Salotto del Calcio, trasmissione sportiva condotta dal giornalista Marco Mordini, tifoso viola e da sempre al seguito delle squadre giovanili della Fiorentina.

La puntata di stasera

Nella puntata di stasera il tema è il secondo pareggio consecutivo, arrivato stavolta contro il Milan al Franchi: novanta minuti eloquenti che hanno visto anche l'esordio di Brescianini (con annessa traversa). Spazio anche al calciomercato, tra i nomi più caldi sia in entrata che in uscita.

Gli ospiti di questa sera

Presentano Marco Mordini e Alessia Lotti. Tra gli ospiti saranno presenti Tonino Raffa, giornalista di Tutto il Calcio Minuto per minuto, Giovanni Toschi, ex giocatore di Torino, Cesena, Foggia e Mantova, e Paolo Bottari, giornalista e scrittore. A leggere i messaggi del telespettatori ci penserà Laura Puggelli.

La DIRETTA VIDEO

https://tvl.it/diretta-tvl