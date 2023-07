Pruzzo: "Nzola? Tanto vale che la Fiorentina resti con Cabral. Servono soldi e coraggio per fare operazioni in stile Hojlund come l'Atalanta"

Ex storico attaccante di Serie A, anche della Fiorentina, Roberto Pruzzo ha parlato a Lady Radio concentrandosi sul reparto offensivo viola in vista del mercato in corso, commentando anche altri aspetti di casa gigliata.

Ecco cosa ha detto l'ex giocatore viola: “Duvan Zapata è ancora uno dei più forti nel ruolo nonostante gli acciacchi. Elemento di provata esperienza e di qualità. La pista Scamacca mi sembra la più percorribile da tutti, e resta ancora in piedi. Mercato della Fiorentina? Arthur penso che sia ipotizzabile vederlo in un centrocampo a due o a tre. Castrovilli non so dove possa essere collocato, così come Bonaventura. Gonzalez dovrà essere molto più decisivo rispetto all’anno scorso, e servirà capire chi sarà la punta titolare, dubbio che la Fiorentina si porta dietro dalla scorsa stagione”.

Poi prosegue:"Nzola cosa può spostare rispetto a Cabral? Se devo fare un investimento preferisco spendere di più per un calciatore che può fare 20 reti, ma non andrei a spendere soldi per un giocatore più o meno dello stesso livello di ciò che c’è già in casa. Servono i soldi ed il coraggio per fare le operazioni che fa l’Atalanta, che qualcosa rischia ma poi ci azzecca. Vedi cosa sta accadendo con Hojlund arrivato lo scorso anno".