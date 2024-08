Il giornalista del Corriere della Sera e tifoso viola Alessandro Bocci ha parlato a Radio Bruno, spaziando a 360 gradi sul mercato viola e su vari argomenti di casa Fiorentina.

‘Gudmundsson al posto di Gonzalez va bene, bella coppia con Colpani’

"Tessmann mi piace, anche se non basta per dare un senso al centrocampo sguarnito della Fiorentina. Dalle prime prove abbiamo capito che Bianco è indietro e forse non è pronto ad essere il quarto nel gioco delle coppie. Se va via Gonzalez e arriva Gudmundsson va bene, la Fiorentina potrebbe non indebolirsi. Non so se è Gonzalez che vuole andare via o la Fiorentina che vuole cederlo, ma avendo l'argentino un contratto lungo, lo si può sostituire con uno di valore e l'islandese del Genoa è uno dei pochi che può farlo e che dà garanzie. Con Colpani sarebbe una bella coppia, anche se entrambi devono confermarsi. Certo, sarei pronto a veder partire Gonzalez, ma non all'Atalanta, il divario tra la Fiorentina e le squadre già più forti si amplierebbe, la cosa migliore sarebbe cedere l'argentino all'estero. Logico che se Gonzalez resta per me ogni discorso è chiuso, l'importante è che stia bene".

‘Un nome buono può essere McKennie, Fiorentina in ritardo sul mercato ma…’

“McKennie non è un fenomeno e 12 milioni per uno che va a scadenza sono tanti, però ha forza fisica, segna qualche gol e fa tutte le fasi e può essere un buon acquisto per la Fiorentina. Ha saputo rendere bene alla Juventus quando all'inizio non lo volevano neanche vedere, è stato un cardine. Questione portiere? Non sono un fan di Terracciano ma non è facile trovarne uno migliore. Servono tre centrocampisti e un attaccante alla Fiorentina, un vice Kean. La Fiorentina è senza dubbio molto indietro sul mercato, e non è colpa di Pradè. Si è scelta la via della rivoluzione, senza rinnovare vari giocatori e non riscattare nessun prestito, ed è normale ora fare fatica”.