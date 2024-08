Per McKennie la strada è tracciata, il classe '98 americano lascerà la Juventus nella sessione di mercato in corso e la Fiorentina è tra le opzioni per il futuro del centrocampista. Il giocatore bianconero vanta anche una positiva esperienza in Bundesliga, allo Schalke 04, in cui si è messo in luce prima di arrivare in Italia, e potrebbe essere incline ad un ritorno nel paese in cui ha ben figurato.

La notizia che arriva da Plettenberg

Come scrive il noto giornalista di Sky Sport Deutschland Florian Plettenberg sul proprio profilo X, il giocatore della Juventus sarebbe aperto anche ad un ritorno in Bundesliga dopo l'esperienza in Serie A.

‘Ecco la valutazione di McKennie, il giocatore può…’

“Weston McKennie, uno da tenere d'occhio nelle prossime settimane…Il centrocampista 25enne potrebbe lasciare la Juventus in questa finestra di mercato. Ho appreso che McKennie è aperto anche a un ritorno in Bundesliga. Valutazione del prezzo con un anno rimasto sul suo contratto: € 10-15 milioni”.