Una trattativa che va avanti da settimane quella che è vicina a definirsi col passaggio alla Fiorentina del centrocampista statunitense classe 2001 Tanner Tessmann dal Venezia. Il giocatore nato in Alabama è reduce dalle Olimpiadi di Parigi con gli USA, giocate da capitano fino ai quarti di finale, in cui la squadra di mister Markovic è uscita di scena perdendo nettamente contro il Marocco.

Ma chi è il giocatore che la Fiorentina sta cercando di prelevare con insistenza? Tessmann non è uno sconosciuto nel calcio italiano, giocando ormai da tre anni nel nostro paese.

Forte fisicamente ma anche in grado di gestire il gioco

Tessmann è un centrocampista centrale puro, che dà il meglio di sè nel cuore del campo e della lotta. Sa palleggiare con buoni tempi e saggezza tattica, pur non essendo un grande inventore. La struttura fisica è un punto forte del giocatore nativo di Birmingham, alto 188 centimetri e in grado di far valere la notevole prestanza pur non dominando nel gioco aereo. In possesso di buona tecnica, destro naturale, Tessmann può giocare anche da mezzala, sebbene non abbia un grande passo. Il giocatore del Venezia dispone anche di un discreto tiro, e in 3 anni al Venezia ha realizzato 9 reti.

Ecco di seguito un video per provare a dare un'idea delle caratteristiche del giocatore americano: