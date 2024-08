Ma arriva o non arriva? Se lo staranno chiedendo anche i dirigenti viola, oltre ai tifosi: Tanner Tessmann continua, da un paio di settimane ormai, ad essere il centrocampista più vicino alla Fiorentina. Come scrive il Corriere dello Sport, sono state limate alcune differenze con i suoi agenti ma non tutte: ieri intanto al Viola Park ha fatto visita anche Minieri, che si sta occupando di questo affare, e questo potrebbe far ben sperare.

Gli altri fronti del centrocampo invece sono tutti svaniti o quasi, perché Lovric continua a costare oltre 10 milioni e Bove circa 20, mentre il Chelsea di prestiti per Casadei non ne vuole sentir parlare.