Tra problemi di lettura e limiti strutturali: da Lovric a Thiago, la Fiorentina ha messo in fila otto gol-fotocopia nel 2024

La Fiorentina e i contropiedi: un tormentone ormai evaso oltre i confini di Firenze e sulla bocca di un po' tutti gli addetti ai lavori. Non c'è dubbio che una certa assonanza tra tante reti subite, anche solo nel 2024, ci sia ma la questione va anche un po' oltre la semplicistica definizione di ‘contropiede’.

Il Corriere dello Sport-Stadio ad esempio, elenca ben otto reti dalle sembianze analoghe, da gennaio ad oggi: la rete di Lovric in Fiorentina-Udinese aprì il conto a inizio gennaio, poi quello di Simeone in Supercoppa, passando per i gol di Dorgu, Leao, le azioni dei rigori di Niang e Gudmunsson, Lookman e infine Thiago. Da una parte difensori forse inadatti ad affrontare attaccanti in campo aperto o a leggere il pericolo, dall'altro magari qualche limite strutturale nel sistema di Italiano. Fatto sta che il Bruges ne ha già approfittato.