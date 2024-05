Suicidio Emery e calore greco: la Fiorentina si prende lo scettro della favorita. Ma prima va cancellata la figuraccia contro Thiago

Delle tre italiane ancora in corsa in Europa, La Gazzetta dello Sport designa la Fiorentina come quella con maggiori possibilità di alzare al cielo il trofeo. Merito della vittoria, se pur stretta, dell'andata ma anche di quanto accaduto sull'altro campo: al Villa Park infatti l'Aston Villa si è letteralmente buttato via, subendo 4 gol dalla sorprendente Olympiakos.

Nel destino della squadra viola potrebbe esserci dunque la formazione ellenica, che avrebbe la finale in casa, se pur sul campo dell'Aek Atene. Prima però vietato fare voli pindarici perché la priorità è strutturarsi per tutelare il piccolo vantaggio accumulato al Franchi, a partire magari da situazioni come quella del 2-2 firmato da Thiago. Una figuraccia della coppia Ranieri-Quarta da prevenire in Belgio.