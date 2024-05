Commisso l'anti-Zamparini: un affetto spasmodico per Italiano ma le strade sono destinate a divergere. Ed ecco un Aquilani alla De Rossi

Se fosse per Rocco Commisso alla Fiorentina non si licenzierebbe mai nessuno, d'altronde il presidente l'ha sempre detto che considera la società viola un po' come la Mediacom e un po' come la sua famiglia, dove non si lascia indietro nessuno. E infatti la Fiorentina ha fatto e sta facendo una fatica enorme a rinnovarsi, a livello di organico dirigenziale e tecnico. Da qui nasce l'affetto spasmodico per Italiano che, secondo il Corriere dello Sport, Commisso vorrebbe ancora provare a convincere, magari in caso di conquista della Conference.

Le strade tra le parti però sono destinate a divergere e allora sul piatto c'è la solita ipotesi di Alberto Aquilani, oggi impegnato a Pisa in Serie B, puntando un po' sul modello De Rossi a Roma. Un altro della ‘famiglia’ da riportare a casa: tra il blitz questi giorni e l'auspicio di tornare per la finale di Atene, Commisso prenderà una strada definitiva.