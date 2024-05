Niente trasferta a Bruges per Commisso: il presidente della Fiorentina è già pronto a tornare negli Stati Uniti. Ecco il motivo

Durerà molto poco la permanenza di Rocco Commisso a Firenze. Il presidente della Fiorentina, rientrato nella giornata di mercoledì e presente in tribuna ieri sera per la gara contro il Club Brugge, ripartirà infatti presto alla volta degli Stati Uniti.

Commisso riparte, ma tornerà presto

Sarà martedì, per la precisione, il giorno in cui Commisso saluterà la squadra prima di fare ritorno a casa. Il motivo a legato a degli impegni di lavoro improrogabili, che lo costringeranno dunque a saltare la trasferta in Belgio per il ritorno della semifinale di Conference League. Il patron viola ha comunque fatto sapere alla squadra che farà di tutto per tornare presto.