Commisso torna a Firenze in silenzio. Adesso ci sono diversi nodi da sciogliere: dall'allenatore al post-Burdisso

Tornato a Firenze per stare accanto alla Fiorentina, Rocco Commisso avrà il suo bel da fare in questi giorni in Italia oltre a seguire la squadra nelle battute finali di stagione. La vittoria sul Club Brugge come energia per il presidente viola per fare il punto sulle situazioni da tenere più sott'occhio in casa gigliata.

A partire dalla vicenda allenatore, con la società viola già al lavoro per individuare un nome per il post-Italiano. Attualmente l'ipotesi di una permanenza del tecnico viola è remota, ma non da escludere totalmente. Ci sarà poi da individuare un braccio destro per Pradè in vista del prossimo mercato, infine i discorsi legati al Franchi e al Viola Park. Se da una parte siamo alle prese con il restyling, dall'altra al centro c'è la questione parcheggi. Un occhio al campo, un occhio al resto. Per il momento in silenzio. La parola, adesso, ce l'ha inevitabilmente il campo. Lo scrive La Nazione.