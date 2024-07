Giornata di ufficialità per la Fiorentina, che oggi ha comunicato l'acquisto di Pongracic per 15 milioni di euro dal Lecce. Il centrale arriva al posto di Milenkovic, ceduto più o meno per la stessa cifra. Continua il lavoro per la ricerca del centrocampista, con Colpani in pole position.

Capitolo Colpani

Il trequartista del Monza potrebbe, anzi, a questo punto dovrebbe, arrivare a Firenze, visto che la trattativa è molto ben avviata. Si tratta per un trasferimento sui 15 milioni, che verrebbe avallato da Galliani, che intanto ha chiuso per Sensi. La prossima settimana le due società si incontreranno faccia a faccia per chiudere l'affare. Ma il fronte del centrocampo non è chiuso qui.

Palladino avrà presto un nuovo centrocampista

Sandi Lovric, infatti, piace molto a Pradè che potrebbe portarselo a Firenze per meno di dieci milioni. Per l'Udinese non è affatto indispensabile e anzi a 8 si può chiudere. A centrocampo si continua a guardare a Cardoso del Betis, che ha una valutazione alta ma i problemi economici della formazione andalusa potrebbero spingerlo ad una cifra più abbordabile. Ciò che è sicuro è che la Fiorentina prenderà un centrocampista a Palladino nelle prossime ore.