Conte accontentato, da qui il via libera per Folorunsho alla Fiorentina. Il Napoli trova il suo sostituto a centrocampo

Michael Folorunsho sarà a breve un nuovo giocatore della Fiorentina: il centrocampista è atteso in serata a Firenze, dove arriverà per visite mediche e firma. Il via libera del Napoli è stato atteso per giorni dopo la sfida al ‘Franchi’, ma Conte non ha lasciato andare l'ex Verona prima di avere la certezza di un sostituto. E alla fine è stato accontentato.

Folorunsho in viola, Conte trova il suo sostituto

Come riporta Sky Sport, il Napoli ha preso Philip Billing del Bournemouth, profilo segnalato da Conte stesso che lo ha affrontato in Premier League. Affare in prestito con diritto di riscatto, fissato intorno ai 10 milioni di euro. Da qui il via libera per Folorunsho alla Fiorentina.