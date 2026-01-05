Restyling centrocampo: il nome sul quale Paratici lavora da giorni. Altri interessamenti e pronte due cessioni

Il mercato di gennaio entra nel vivo, ma a dire il vero la Fiorentina ha già saputo muoversi portando a casa un esterno offensivo come Solomon.

Il nome principale

Ma attenzione al centrocampo, perché sarà un reparto in cui vedremo un grande restyling. Il nome sul quale sta lavorando da giorni Paratici è quello di Miretti, scrive stamani La Nazione, che la Juventus cederebbe volentieri per far cassa.

Quelli che piacciono

Ma quello di Miretti, ci viene da aggiungere, non è il solo trattato dai viola, anzi. Piace Casadei, che è andato a segno nella partita di ieri contro il Verona, ma lo ha fatto da subentrato, perché nel Torino non sta trovando molto spazio.

Altri nomi interessanti sono quelli degli atalantini Samardzic e Brescianini. E c'è anche Baldanzi che in questo mercato potrebbe muoversi da Roma.

Le cessioni

Il tutto mentre Richardson dovrebbe accasarsi al Nizza (anche se ha altre richieste oltre a quelle dei transalpini) e dovrebbe cambiare aria anche Nicolussi Caviglia con il Cagliari pronto ad accoglierlo.