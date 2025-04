La probabile formazione del Celje: Riera ha pochi dubbi, l'undici anti-Fiorentina è lo stesso dell'andata

Questo pomeriggio la Fiorentina ospita il Celje per il ritorno dei quarti di finale di Conference League. Alle ore 18:45 i riflettori dell'Artemio Franchi si accenderanno sulla sfida che vedrà i Viola partire con un gol di vantaggio guadagnato nella gara dell'andata. Gli sloveni, che non potranno contare sul loro bomber, il lituano Kucys, si dovrebbero affidare agli stessi interpreti della scorsa settimana.

Riera si affida ai suoi uomini migliori

In porta dunque Silva, dietro ad una difesa a quattro composta da Nieto, Vuklisevic, Nemanic e Karnicnik. Mediana a due formata da Kvesic e Zabukovnic; il trio alle spalle della punta dovrebbe essere: Delaurier-Chaubert (in rete su rigore in Slovenia), Matko - uno dei più insidiosi della formazione di Riera - e Svetlin. Seslar davanti come riferimento avanzato. Queste le probabili scelte dal primo minuto dell'allenatore spagnolo.

La probabile formazione del Celje

CELJE (4-2-3-1): Silva; Nieto, Vuklisevic, Nemanic, Karnicnik; Kvesic, Zabukovnic; Delaurier-Chaubert, Matko, Svetlin; Seslar. All.: Riera.