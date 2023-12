In prima pagina de La Repubblica c'è il titolo: "Fiorentina, esame per la Champions. Contro la Roma torna Nico Gonzalez". A pagina 10 c'è: "Viola all'Olimpico, la Champions chiama e Nico Gonzalez c'è". In taglio basso si legge: "La Fiesole in trasferta, poi il viaggio a Budapest". A pagina 11 altro titolo: "Milenkovic ci crede, operazione rilancio davanti a Lukaku".