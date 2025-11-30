Daniele Conti: "Sarei potuto approdare alla Fiorentina, ma Cagliari è sempre stata la mia Nazionale. Vi racconto il legame con Astori"

L'ex giocatore del Cagliari e attuale dirigente sportivo Daniele Conti ha parlato a La Gazzetta dello Sport, parlando anche della sua amicizia con Davide Astori e anche della possibilità che ha avuto di approdare alla Fiorentina.

La possibilità di approdare alla Fiorentina

“Cagliari è sempre stata la mia Nazionale. Potevo andare a Napoli, a Firenze, in Germania: di possibilità ne ho avute tante. Una volta mi chiamò Ranieri che mi voleva portare al Monaco. Gli dissi che non potevo lasciare la mia gente, lui mi poteva capire”.

L'amicizia con Astori

“La scomparsa di Davide è stata dura da metabolizzare. Io e lui eravamo molto legati, mi sento ancora con i suoi fratelli. Un ragazzo speciale, pieno di passioni. Era una persona vera, come piacciono a me. Sarà l'indole del capitano”.