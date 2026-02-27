Udinese-Fiorentina, dove vedere la partita in DIRETTA TV. Una doppia opzione per i tifosi viola, ma a pagamento

La sfida tra Udinese e Fiorentina si giocherà lunedì al Bluenergy Stadium di Udine, calcio d'inizio alle 20,45. La gara chiuderà la 27esima giornata del campionato di Serie A e sarà trasmessa in diretta sia da DAZN che da Sky.

Due opzioni per vedere Fiorentina-Torino in TV

Gli abbonati alla piattaforma DAZN potranno dunque seguire la partita su tutte le smart tv compatibili con l’apposita app, o in alternativa su tutti i televisori collegabili ad un decoder Sky Q, a TIMVISION BOX, a dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast, o ancora a console di gioco PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S). La partita sarà trasmessa anche in diretta su Sky e in streaming su NOW, servizi per i quali ovviamente serve comunque un abbonamento.

