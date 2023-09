E se in casa Fiorentina si fanno sempre più fitti i dubbi sulla porta, anche in casa Atalanta riflettono in vista della partita contro i viola

L'Eco di Bergamo analizza la situazione che riguarda i due portieri dell'Atalanta che saranno tra i convocati per la sfida al rientro contro la Fiorentina. In porta, al Franchi, ci potrebbe essere la sorpresa Carnesecchi, visto che Musso rientrerà dall'Argentina, attualmente impegnato con la propria nazionale.

Una situazione che Gasperini ha già dovuto affrontare proprio contro i viola, quando in porta, al posto di Musso, ci fu Sportiello. In casa Fiorentina, invece, tutti e due gli estremi difensori sono a disposizione di Italiano, che in questo inizio di stagione li ha alternati. Dal primo minuto dovrebbe partire Terracciano, favorito su Christensen.