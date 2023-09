Alla ricerca del miglior Sottil: la fiducia della Fiorentina in lui aspetta soltanto di essere ripagata

La batteria degli esterni d’attacco della Fiorentina è rimasta la stessa della scorsa stagione, escludendo lo svincolo di Riccardo Saponara. Un dettaglio non da poco per chi, come il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano, fa delle ali uno dei fondamentali per il suo credo calcistico. E con un Ikone che ancora non è tornato disponibile dall’infortunio, un Kouame altalenante e un Brekalo che ancora non convince del tutto l’alternativa principale per giocare sull’altro lato rispetto a Gonzalez diventa Riccardo Sottil.

Il classe ’99 è ormai il giocatore sul quale, da alcuni inizi di stagione a questa parte, sul quale il club viola punta costantemente augurandosi una crescita esponenziale sul campo. Eppure, in quel poco che abbiamo potuto osservare in queste prime partite, il figlio d’arte deve ancora fare quel passo in più, o se vogliamo quella giocata aggiuntiva, che lo può portare più spesso in zona gol e acquisire quella continuità che nelle passate stagioni gli è spesso mancata anche a causa degli infortuni.

Il vero Sottil non può essere questo, non così fumoso e poco incisivo. Le qualità del velocista le ha tutte, ha il dribbling nelle sue corde più di altri nella rosa. Sarà anche compito di Italiano in questi giorni di pausa provare a cercare di “stapparlo” una volta per tutte e tirare fuori tutta la sua esplosività e calanizzarla esclusivamente verso la porta avversaria. Sarà la volta buona? Lo sapremo a partire dalla prossima settimana, quando nella testa di tutti i giocatori viola dovrà esserci soltanto quello di disputare una stagione importante tra campionato e coppe. Per Sottil è arrivato il momento di ripagare la fiducia di società e allenatore, mettendoci, oltre ai mezzi tecnici, tutta la mentalità e concentrazione possibile per migliorarsi in campo e per tornare ad essere ad essere protagonista in maglia viola.