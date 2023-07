L'ex dirigente Pino Vitale è intervenuto a Radio Bruno Toscana, parlando di Fiorentina partendo dall'ultima amichevole: “I risultati ora non valgono niente. Non piace mai perdere, specialmente per 5-0, però è francamente impossibile giudicare una squadra in questo momento, prima dell’inizio della stagione. Il club sa da sempre che manca una punta, non si sa da un’amichevole”.

Su Arthur: “La Fiorentina ha fatto bene a prenderlo. Anche il giocatore ha fatto un’ottima scelta, senza prediligere le coppe europee importanti, perché si avverte la sua voglia di riscattarsi e di fare un grande campionato".

Sulla porta: “Aspetta aspetta, a questo punto Terracciano potrebbe ripresentarsi come titolare. Se hai disponibilità e soldi, devi anticipare gli altri. Il portiere manca da tanto tempo, si sapeva già. Ad esempio, Caprile poteva arrivare a Firenze".

Su Castrovilli: “Situazione difficile, ma il contratto gli andava fatto quattro o cinque mesi fa. Adesso giocatore ed entourage hanno grandi interessi nell'andare via a parametro zero. Io accontenterei le richieste del ragazzo, rinnovandolo anche alle cifre che chiede”.