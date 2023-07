Mancini: "Beltran? Lo sto seguendo"

Lucas Beltran non è solo un uomo-mercato (la Fiorentina lo sta trattando), ma è anche un calciatore che potrebbe vestire la maglia azzurra.

L'attaccante del River Plate è uno di quegli oriundi che il selezionatore dell'Italia, Roberto Mancini, ha appuntato sul proprio taccuino: “Lo stiamo seguendo come altri giocatori del resto - ha detto Mancini a Olè - però per il momento non c'è niente di deciso”.

Perché Beltran è convocabile con l'Italia? Perché è in possesso del doppio passaporto (italiano e argentino) e ancora non ha giocato una partita ufficiale con la selezione albiceleste.