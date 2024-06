Un'invisibile Italia chiude il primo tempo sotto di un gol con la Svizzera. Per ora decisiva la rete di un giocatore di Italiano

Un'Italia da incubo nel primo tempo di Berlino. La Svizzera è stra-meritatamente avanti nell'ottavo di finale dell'Europeo, che vede - al termine dei primi quarantacinque minuti - gli uomini di Yakin 1-0 su Spalletti grazie alla rete di Remo Freuler.

Donnarumma tiene a galla l'Italia (ancora)

Una prima frazione di gioco imbarazzante per i campioni d'Europa in carica, che non hanno minimamente impensierito Sommer e sono rimasti aggrappati alle parate di Donnarumma, decisivo anche nel finale di tempo con una parata su Rieder.

Spalletti pronto a cambiare dalla panchina

Adesso altri 45' più possibili supplementari per la Nazionale, obbligata a pareggiarla al più presto per non accusare un ulteriore contraccolpo psicologico. Spalletti potrebbe pensare anche a qualche cambio, con Zaccagni e Retegui che scalpitano in panchina.