Enzo Bucchioni, giornalista e direttore di Italia7, ha commentato su Radio Bruno Toscana la sconfitta, la seconda di fila in campionato, della Fiorentina in casa contro l'Udinese. Un KO che secondo Bucchioni è figlio di quello di Bologna:

La sua opinione sul centrocampo

“Per il modo in cui si era perso a Bologna, bisognava ragionare durante la settimana in maniera diversa. La superiorità numerica a centrocampo è fondamentale nel calcio. Io avrei messo Mandragora dall'inizio. Si poteva vincerla lo stesso, ma è mancata cattiveria”.

Sul mercato e sulla prossima partita

“Quando c'era vantaggio, sull'uno a zero, doveva arrivare anche il secondo gol. Si vede chiaramente che questa squadra è sulle gambe. Bisogna intervenire sul mercato, ma intanto con la Juventus non si può andare a giocare in questo modo”.