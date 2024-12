Bove ringrazia: "Il tuo spirito guerriero mai sarà domato"

Edoardo Bove, questa sera, è tornato al Franchi, in panchina con i suoi compagni, dopo il terribile malore del 1 dicembre. Purtroppo, la sua presenza non ha avuto come diretta conseguenza la vittoria della Fiorentina, ma tutti i ragazzi, tifosi e tutti gli amanti del calcio hanno sorriso stasera a rivederlo “in campo”.

Il centrocampista numero 4 della Fiorentina ha commentato sui social il suo ritorno in panchina, utilizzando la frase che accompagnava la coreografia nel match contro l'Inter. “Il tuo spirito guerriero mai sarà domato”, ha citato Bove, ringraziando inoltre per il caloroso affetto ricevuto durante la gara con l'Udinese.