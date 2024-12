L'Inter non brilla, ma Thuram sì: Inzaghi va a +6 sulla Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

È finito con Inter-Como il turno pre-natalizio di Serie A. Dopo il capitombolo della Fiorentina in casa contro l'Udinese, è arrivata un'altra brutta notizia per la classifica dei ragazzi di Palladino.

La squadra di Simone Inzaghi infatti ha battuto il Como, allungando proprio sulla Fiorentina in classifica. 2-0 il finale, non è stata la migliore Inter, che ha sofferto più del dovuto ma grazie a Carlos Augusto e Thuram si è portata a 37 punti in classifica.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Atalanta 40, Napoli 38, Inter* 37, Lazio 34, Fiorentina* 31, Juventus 31, Bologna* 28, Milan* 26, Udinese 23, Empoli 19, Torino 19, Roma 19, Genoa 16, Lecce 16, Parma 15, Verona 15, Como 15, Cagliari 14, Venezia 13, Monza 10.