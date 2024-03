Corriere dello Sport-Stadio: Dodo si riprende la Fiorentina

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio sulla Fiorentina, c'è questo titolo: "Sorpresa Dodo". Sommario: "Ha giocato 19 minuti contro il Maccabi, dopo la lesione del legamento crociato. In A è fuori dal 23 settembre: ecco la carta della Fiorentina nella corsa all'Europa".

Pagina 18

Ampio spazio per: “Dodo si riprende la Viola”. Sottotitolo: “Italiano già contro il Milan potrebbe rilanciare dall’inizio il terzino sulla corsia destra”. Di spalla: “Christensen ora è ok, torna in gruppo”. In taglio basso: “Solo sette clean sheet: una tendenza da invertire”.

Pagina 19

In taglio alto c'è: “Fiorentina corri più di prima”. Sottotitolo: “La scorsa stagione dopo 29 giornate viola noni a 41 punti, oggi ottavi a 43 e con una partita da recuperare”.