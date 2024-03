Sorpresa Dodô per la Fiorentina. Una maniera diversa di elaborare il lutto

E' la settimana questa che segna il ritorno in campo della Fiorentina in campionato. Sabato prossimo ci sarà il Milan che verrà al Franchi per affrontare i viola.

La sorpresa

E in vista della prossima partita si configura, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, la sorpresa Dodô. In sostanza il giocatore brasiliano potrebbe partire titolare contro i rossoneri per la prima volta dal suo lungo recupero post infortunio al ginocchio.

Una maniera diversa di elaborare il lutto

Sempre sul quotidiano sportivo si legge che il brasiliano ha avuto una maniera diversa di elaborare il lutto per Barone, a cui era legato: si è buttato ancor di più sul lavoro quotidiano e ha cercato di propagare le energie positive. E sta sorprendendo tutti soprattutto per la brillante condizione fisica, la cattiveria con cui ingaggia qualsiasi duello fisico.