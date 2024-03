Seduta d'allenamento al Viola Park: Dodo e Kouame vanno alla grande, Castro non aspetta altro che il campionato. Christensen...

Fine settimana arido di Viola, ma i ragazzi di Vincenzo Italiano sono tornati in campo ad allenarsi dopo i funesti giorni dall'addio di Joe Barone. Radio Bruno Toscana ha fatto il punto sulla seduta odierna, svoltasi in mattinata, alla quale hanno preso parte quasi tutti.

Il punto sugli “infortunati”

Dodo e Kouame stanno sempre meglio, hanno bisogno di ritrovare il ritmo e i minuti, ma adesso si può dire che sono totalmente recuperati. Va bene anche il recupero di Christensen, più indietro rispetto agli altri, ma non è esclusa la sua convocazione per la partita contro il Milan.

Waiting for Castro…

Dulcis in fundo, Gaetano Castrovilli, che aspetta solo il momento giusto per tornare in campo (ricordando che potrà farlo solo ed esclusivamente in campionato, vista la sua esclusione dalla lista UEFA).