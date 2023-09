L'ultimo sopralluogo al Viola Park: Giornata decisiva. Taglio del nastro e inaugurazione, un evento in pompa magna

Ci siamo (quasi). Quello di oggi sarà un giorno importante per il centro sportivo della Fiorentina, il cosiddetto Viola Park; infatti è previsto un ultimo sopralluogo da parte della Commissione di pubblico spettacolo del Comune di Bagno a Ripoli che dovrà verificare che tutto sia in regola e poter così dare il via libera all'ingresso dei tifosi all'interno dell'impianto.

Se tutto sarà andato per il verso giusto, entro domani dovrebbe arrivare l’ok. Intanto il club viola si prepara per il taglio del nastro che la società ha già fissato per il prossimo 11 ottobre. Sarà quello un evento in pompa magna per un centro che è costato circa 110 milioni di euro.