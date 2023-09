Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, incontrando i bambini dell'istituto Teresa Mattei di Bagno a Ripoli, si è lasciato andare a qualche battuta, rispondendo alle loro domande.

“Mi piace molto vedere le partite della squadra - ha detto - Qualcuno mi ha detto che sono stato più presente io qui in quattro anni che altri presidenti che pure sono rimasti a Firenze per tanti e tanti anni. Vediamo se stando vicino ai ragazzi li aiuterò”.

E poi ha aggiunto: “Firenze è bellissima ci sono però cose che si devono tenere e altre no. Lo stadio non è un monumento, deve essere per i tifosi, deve avere i bagni nuovi e luoghi dove poter mangiare. E quando piove non devi prendere l’acqua, mentre se c’è il sole sei coperto. Sono stato ultimamente in diversi stadi europei e tutti sono più belli di questo. Serve uno stadio che sia bello come Firenze”.