Mister Beppe Iachini interviene a Radio Tv Serie A parlando diffusamente della sua ex squadra da allenatore e poi giocatore, ossia la Fiorentina, dal campo al mercato, a 360 gradi.

Ecco cosa ha detto: “In questo primo periodo le differenze sostanziali tra le squadre ancora non si sono definite a pieno per varie ragioni. C'è chi è partito forte a sorpresa, ad esempio, ogni campionato regala le proprie storie. Il Frosinone è partito bene, è in un ottimo momento ambientale ed ha entusiasmo. campo difficile. La Fiorentina è al terzo anno di lavoro con Italiano, i giocatori si conoscono bene, c'è la possibilità di trovare continuità di prestazioni e risultati. È la quinta partita consecutiva per la Viola, c'è da capire quali saranno i giocatori più freschi per la gara”.

Il rinnovo di Nico Gonzalez? Penso che sia un giocatore su cui la Fiorentina ha dimostrato di puntare pagandolo tanto e il ragazzo ha fatto bene. Il prolungamento la dice lunga sulle volontà e le prospettive della società di Commisso. Il presidente è una persona straordinaria che si affeziona tanto ai propri calciatori e sarà stato contento. Gonzalez ha avuto richieste importanti in estate ma la Fiorentina le ha rifiutate e ora il rinnovo è un'ulteriore conferma dei meriti della società".

“Italiano è stato mio giocatore ed abbiamo un rapporto straordinario. Sono suo tifoso e sono molto affezionato a lui. Ha fatto una gavetta fondamentale per il suo percorso, permette di arrivare ad una squadra importante leggendo le partite nella maniera migliore. Sono contento per lui ed ha ancora grande margine di crescita, è giovane. Sono sicuro che sarà uno dei tecnici più bravi del panorama internazionale”.

“Ci sono ragazzi che stanno accumulando esperienza e sono arrivati elementi importanti. La Fiorentina ha fatto un grande step in avanti dando anche continuità a Italiano. I giocatori sanno ciò che devono fare in campo e il tecnico cosa può avere da loro, conoscendoli bene. Questo aiuta le scelte e la loro bontà. Lo scorso anno la Fiorentina ha perso qualche punto di troppo in campionato a causa dell'Europa e questo le servirà di esperienza. Italiano ha numerose scelte in tutti i reparti”.