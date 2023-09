Delle possibili alternative in difesa, ma non solo, ha parlato Michele Serena a Radio Bruno.

L'ex difensore viola si è espresso così: “Biraghi con l'Atalanta è entrato a destra come soluzione tampone, è una situazione di emergenza. Non sarà semplice per Italiano. Molti mancini, come facevo io, usano il piede destro per camminare e basta, è molto difficile giocare sulla fascia opposta. Giocando con la difesa a tre, anche Sottil può essere una soluzione a tutta fascia. Anni fa allo Spezia feci giocare Madonna terzino destro, quando era un esterno d'attacco, e divenne tra i migliori. Meglio Martinez Quarta di Milenkovic come terzino a quattro. Italiano è intelligente e l'ha dimostrato a Udine, anche a costo di sacrificare per un breve periodo il suo credo”.

“Ci sono insidie in tutte le partite e il campionato lo dimostra, guai a pensare di avere già punti in cascina con le squadre più ‘piccole’. Col Lecce la Fiorentina forse pensava di avere già la vittoria in tasca…invece i salentini hanno 11 punti. Il Frosinone ne ha 8, è la dimostrazione che ogni gara va affrontata con la giusta mentalità e la giusta attenzione”.