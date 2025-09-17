L'ex portiere, ora opinionista e commentatore tv, Fernando Orsi ha parlato a TMW stilando il suo elenco di migliori portieri della Serie A, ma dimenticandosi di… quello della Fiorentina, un certo David De Gea.

‘Meret il migliore, poi…’

“Meret - ha detto Orsi - è il più forte in Serie A, ma poi ce ne sono altri bravi come Carnesecchi, Svilar, Maignan e Caprile”.

L'assenza di De Gea fa rumore

Insomma, Orsi li ha detti praticamente tutti ma a De Gea proprio non c'ha pensato. Per uno che ha giocato centinaia di partite in Premier League e in Champions, e che l'anno scorso è stato tra i migliori portieri del campionato, non esattamente una dimenticanza da poco…