L'attaccante della Fiorentina Nicolas Gonzalez, non convocato per l'amichevole di domani contro il Friburgo, è obiettivo della Juventus. Il club bianconero, però, non ha soltanto il reparto offensivo da sistemare, anzi.

La Juventus punta un ex obiettivo viola

Giuntoli si è fatto sfuggire di mano un obiettivo come Jean-Clair Todibo, che alla fine ha scelto il West Ham. Secondo quanto riportato dal portale de La Gazzetta dello Sport, per correre ai ripari la Juventus punta Josip Sutalo dell'Ajax, cercato insistentemente anche dalla Fiorentina la scorsa estate. Il modo per arrivarci è (come tentato per Gonzalez) la contropartita tecnica, in questo caso Rugani che piace a Farioli.