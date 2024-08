Un contributo sotto forma di buonuscita della Juventus per rendere Arthur appetibile per la Fiorentina

Nei dialoghi avuti in questi giorni tra Fiorentina e Juventus è tornato a rimbalzare il nome di Arthur Melo.

Buona stagione a Firenze

Il brasiliano è rientrato a Torino proprio dal prestito con i viola e a Firenze ha lasciato un buon ricordo per quanto fatto la scorsa stagione.

Ingaggio attualmente fuori portata ma…

La Juve vorrebbe cederlo ed è entrato anche in un discorso per Gonzalez. Il nodo principale però per lui era e resta sempre quello dell’ingaggio. Per renderlo appetibile per la Fiorentina, i bianconeri, si legge su Tuttosport, dovrebbero contribuire sotto forma di buonuscita che possa andare ad integrare un eventuale contratto (al ribasso) che potrebbe offrire il club di Commisso.