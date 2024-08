Gonzalez alla Juventus? Possibile solo se la Fiorentina accetta una contropartita. E ritorna il nome di Arthur

La Juventus è alla ricerca di ali per la prossima stagione e non è un mistero il fatto che ci sia un interessamento del club bianconero per Nicolas Gonzalez della Fiorentina.

Una contropartita

Un'operazione questa, scrive stamani La Gazzetta dello Sport, che però è possibile solo se i viola accettano in cambio una contropartita (oltre ad un conguaglio).

Il ritorno di Arthur

E in questo senso vengono fatti i nomi di McKennie (e non è una novità) e anche quello di Arthur. Il brasiliano è stato un anno a Firenze, lo scorso, dove è tornato a giocare con continuità e a certi livelli. E ha anche sempre avuto parole belle nei confronti dell'ambiente viola.