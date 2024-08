Ritorna Gonzalez: C'è il faccia a faccia definitivo. Dall'argentino dipende gran parte del mercato della Fiorentina

Finite le vacanza anche per Nicolas Gonzalez. Se tutto va come deve andare, l'argentino in giornata dovrebbe fare il suo ritorno a Firenze ed è questo un ritorno non banale, perché intorno all'attaccante ruota una parte importante del mercato della Fiorentina.

Un faccia a faccia tutt'altro che banale

E' atteso un faccia a faccia tra Nico e la società, dal quale deve venire fuori o la riconferma o la separazione definitiva. In quest'ultimo caso ci sarà la sua cessione e l'assalto ad Albert Gudmundsson, ormai trattato da giorni con il Genoa, club con il quale è già stata tracciata una strada precisa.

Scatta la Juventus?

Su Gonzalez potrebbe accelerare la Juventus che ha messo Federico Chiesa alla porta.