Questa mattina il giornalista de La Nazione Angelo Giorgetti, durante un collegamento con TMW Radio, ha potuto analizzare uno dei temi piu caldi di casa Fiorentina: il futuro, ormai lontano da Firenze, di Nico Gonzalez. Questo un estratto delle sue considerazioni:

“Mi sembra ormai chiaro, almeno da quello che fanno trapelare gli addetti ai lavori, che Nico Gonzalez abbia deciso di andare via da Firentina, e che i viola si siano convinti a cederlo. Per ora ci sono le soluzioni Atalanta e Juventus. Forse i bergamaschi sono favoriti perchè possono inserire nell’operazione Musso, e sappiamo che Palladino ha fatto capire alla dirigenza gigliata che il portiere è diventato un problema per lui. Nessuno è insostituibile in questa Fiorentina e Palladino, nonostante parli dell’argentino come compagno di reparto di Colpani, avrà fatto sicuramente anche altri calcoli”

“Con l'arrivo di Palladino nessuno è insostituibile in casa Fiorentina”

Ha anche aggiunto: “Nonostante nessuno sia insostituibile, poi trovare il giusto sostituto diventa fondamentale. Quello che mi auguro è che, in caso di una cessione di Nico Gonzalez, tutti i soldi che entreranno nelle casse della Fiorentina vengano riutilizzati per trovare almeno un paio di centrocampisti di gran valore: l’emergenza a centrocampo continua ad esserci,, è quello il reparto da ricostruire”.

“Se Gudmundsson non avesse avuto il processo sarebbe andato all'Inter”

Ha poi concluso, parlando anche del possibile sostituto: “Alla fine è difficile dire cosa si debba fare con Nico. Oggettivamente nella rosa viola è il giocatore piu forte, il migliore di tutti. E’ vero che è stato pagato tanto, soprattutto se si guarda le prestazioni in campo: è molto discontinuo, oltre che spesso infortunato. Inoltre credo che abbia voglia di giocare la Champions League. Puoi trattenerlo a forza ma devi avere le spalle larghe. Gudmundsson mi piace molto, poi c'è l'incognita del processo, altrimenti lo avrebbe preso l'Inter. Inutile dare la colpa dell'addio a Nico; gli affari si fanno in tre”.