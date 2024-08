Il Genoa di Gilardino supera il Monaco in amichevole: Gudmundsson non scende in campo

Questa mattina il Genoa di Alberto Gilardino ha fatto le prove generali in vista dell'esordio ufficiale in Coppa Italia del 9 agosto contro la Reggina. I rossoblu hanno battuto Monaco in amichevole, formazione francese che parteciperà alla prossima Champions League: 1-2 il risultato a favore del club Ligure. Decisive le reti di Messias e Martin nel primo tempo. Esordio per l’ex viola Gollini, che entra nella ripresa al posto di Leali.

Il Genoa piega il Monaco senza Gudmundsson

Il tecnico del Grifone Alberto Gilardino, come successo per le precedenti due amichevoli contro Modena e Brescia, ha fatto a meno di Albert Gudmundsson, ormai in orbita Fiorentina. L’islandese è ormai indisponibile da una decina di giorni per un affaticamento muscolare, anche se ovviamente la trattativa con i viola porta i rossoblu a cautelarsi evitando di schierarlo in amichevoli impegnative come quelle di oggi contro i transalpini. Il giocatore, in attesa del semaforo verde per scattare verso Firenze, nell’ultima settimana ha alternato sedute in palestra a sessioni personalizzate con lo staff tecnico.

Questo il tabellino della sfida tra Monaco e Genoa, terminata 1-2:

Marcatori: 15′ Messias, 58′ Martin, 90’+1 Illenikhena

Monaco (3-4-1-2): Köhn; Singo, Kehrer, Salisu; Vanderson, Camara, Zakaria, Ouattara; Minamino; Balogun, Embolo. All.: Hutter.

Genoa (3-5-2): Leali; De Winter, Bani, Vogliacco; Zanoli, Frendrup, Badelj, Messias, Martin; Vitinha, Retegui. Allenatore: Gilardino. A disposizione: Gollini, Thorsby, Bohinen, Malinovskyi, Sabelli, Ekhator, Calvani, Fini, Ahanor, Ghirardello, Pittino, Accornero, Masini, Papadopoulos.