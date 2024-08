Fiorentina-Montpellier verrà trasmessa, ma non in chiaro. Le opzioni per chi non sarà presente al Viola Park

Viola Park tutto esaurito per assistere all'amichevole di questa sera tra Fiorentina e Montpellier, calcio d'inizio alle ore 19. Per chi non sarà presente al centro sportivo viola, però, c'è anche la possibilità di vedere la partita in tv e streaming, sebbene non in chiaro.

I diritti per il match se li è infatti aggiudicati DAZN (come già successo per le sfide delle tournée inglese), che lo trasmetterà su tv e app per tutti coloro che possiedono un abbonamento in corso di validità.

Per i tifosi viola che non potranno vedere questo match ricordiamo che su Fiorentinanews.com ci sarà la consueta diretta testuale, gratuita e seguitissima, con la descrizione delle azioni in tempo reale e la possibilità di commentare.