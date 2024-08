Glieli diamo un paio di pezzi a Palladino? Un ritorno mesto al Viola Park: c'è solo Colpani tra le novità anti-Montpellier

Raffaele Palladino aspetta, aspetta e ancora aspetta: al termine della tournée in Inghilterra era stato piuttosto deciso nell'evidenziare le mancanze della rosa ma una settimana quasi intera non è bastata per accontentarlo. I dirigenti viola sono al lavoro anche nel week end, a dispetto delle abitudini più rilassate del fine settimana mentre stasera alle 19 la Fiorentina affronterà il Montpellier al Viola Park.

Di fatto l'unica vera novità sarà Andrea Colpani, che potrebbe debuttare dal primo minuto o comunque farlo a gara in corso. Kean e Pongracic li abbiamo già visti, con il croato un po' più indietro ma di fatto il plus messo dentro da Palladino non potrà che passare da loro.